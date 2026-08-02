Javier Flores promueve cursos deportivos para niños en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. - El entusiasmo y sana convivencia en cursos deportivos subieron de tono cuando el alcalde Javier Flores Rodríguez visitó a los infantes en las disciplinas de Verano que se desarrollan en la Unidad Deportiva Municipal, donde compartió una agradable jornada con las niñas y niños participantes.

Durante su recorrido, el edil se integró a las actividades recreativas y deportivas, participando en una divertida "cascarita" con los menores, quienes se alegraron de la cercanía y juego con la autoridad municipal.

Los cursos de fútbol, béisbol y basquetbol se realizan de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 11:00 de la mañana, con el objetivo de fomentar el deporte, la disciplina, el trabajo en equipo y los hábitos saludables entre la niñez sambonense durante el periodo vacacional.

Javier Flores destacó la importancia de impulsar espacios seguros para el desarrollo físico y recreativo de los niños y jóvenes, reiterando el compromiso de su administración con el fortalecimiento del deporte en el municipio.

En la visita estuvieron presentes el director de Deportes, Javier Cano, y el regidor Abdiel Castellanos, quienes acompañaron al alcalde durante la convivencia con los participantes y entrenadores de los cursos de verano.