San Buenaventura firma convenio para cursos gratuitos de inglés y programación

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La Dirección de Fomento Económico de San Buenaventura informó sobre la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el ICATEC con el objetivo de impartir cursos gratuitos de inglés y programación dirigidos a alumnos de bachillerato del CECyTEC que están próximos a ingresar a la universidad.

El director de la dependencia, Rolando Salas, señaló que el curso tendrá una duración aproximada de un mes y estará enfocado en contenidos útiles tanto para la etapa final de preparatoria como para su continuidad en el nivel superior.

Indicó que se busca brindar herramientas que fortalezcan la preparación académica y profesional de los jóvenes antes de su ingreso al mundo universitario y laboral.

"Estamos realizando un análisis junto con el alcalde Javier Flores sobre el panorama laboral para los jóvenes; existe preocupación por impulsar acciones que les permitan tener un conocimiento más amplio del mundo del trabajo. También se contempla la realización de visitas guiadas a empresas para fortalecer su formación y continuidad en los estudios", expresó.

Explicó que en una primera etapa se trabajará con estudiantes de sexto semestre mediante una convocatoria interna en el plantel CECyTEC; posteriormente, el programa se ampliará a otras instituciones educativas con la finalidad de que más jóvenes puedan aprovechar estas capacitaciones y mejorar sus oportunidades académicas y laborales.