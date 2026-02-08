Protección Civil capacita en prevención de incendios en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal, encabezada por Federico Méndez Pacheco, llevó a cabo una plática de inducción sobre prevención de incendios dirigida a miembros de un templo cristiano en San Juan de Sabinas contando con apoyo de los elementos de bomberos.

El funcionario destacó que con este tipo de acciones, buscan fortalecer la cultura de la prevención y reducir riesgos en espacios de reunión comunitaria.

El punto de reunión se realizó cerca de las 11:00 horas y contó con la participación de 19 personas, quienes se reunieron a un costado de la Casa de la Cultura de esta ciudad, para recibir información teórica y práctica.

Durante 45 minutos se abordaron conceptos básicos de seguridad, antes de pasar a ejercicios en frío, es decir, sin encender fogatas, para posteriormente aplicar lo aprendido en la atención de fuego real con el equipo disponible.

Méndez Pacheco explicó que la iniciativa surgió gracias al contacto por parte del encargado de las iglesias cristianas en la Región Carbonífera para con la dependencia, quien solicitó la capacitación con el objetivo de replicarla en todos los templos de la zona.

La intención es que cada comunidad religiosa cuente con conocimientos básicos en el manejo de emergencias y pueda actuar de manera adecuada en caso de presentarse un siniestro.

El titular de Protección Civil subrayó que, afortunadamente, en el municipio no se han registrado incendios en templos cristianos ni católicos.

Sin embargo, recordó que el riesgo siempre está presente y que la mejor manera de enfrentarlo es mediante medidas preventivas, con estas acciones puestas en marcha en el uso de extintores y la práctica de protocolos de seguridad.

Finalmente, detalló que esta primera etapa se enfocó en el uso y manejo de extintores, seguida de la práctica supervisada.

La intención es que, los participantes tengan la confianza y el conocimiento necesario para responder de manera efectiva ante un incendio, fortaleciendo así la seguridad de los espacios religiosos en San Juan de Sabinas.