Cabalgata del ejido El Oro: Monclova festeja 91 años de tradición rural

Monclova, Coah.- En el marco del 91 aniversario del ejido El Oro, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la tradicional cabalgata conmemorativa, una celebración que reunió a más de 500 cabalgantes provenientes de Monclova y de distintos municipios de la Región Centro, consolidándose como una de las festividades más representativas del sector rural.

Acompañaron al alcalde Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, y Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova, quienes participaron en este recorrido que destacó por su organización, identidad cultural y amplia participación comunitaria.

Durante la jornada se vivió un ambiente de convivencia, música y tradición, con la presencia de familias del ejido El Oro; comunidad fundada en el año 1935 que mantiene vivas sus raíces, costumbres y expresiones culturales como parte de su identidad histórica. Los cabalgantes realizaron un recorrido desde el puente Cal y Canto hasta llegar al ejido El Oro.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de preservar estas tradiciones: "Las cabalgatas representan nuestras raíces, la unión de nuestras comunidades, la identidad de nuestra gente y el orgullo por nuestra historia. El ejido El Oro es ejemplo de tradición viva, de trabajo y de valores que se heredan de generación en generación", expresó.

Asimismo, subrayó que estas celebraciones cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, quien ha impulsado el fortalecimiento de las tradiciones, la cultura y la identidad regional como ejes de cohesión social y desarrollo comunitario.

La conmemoración del 91 aniversario del ejido El Oro se ha consolidado como una verdadera fiesta popular, donde la música, la tradición y la participación ciudadana reafirman el orgullo por la historia y el legado de esta emblemática comunidad rural.

El Gobierno Municipal de Monclova ratifica su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, las comunidades rurales y la ciudadanía, sumando esfuerzos para fortalecer la identidad y el desarrollo integral de Monclova y la región.