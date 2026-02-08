Crisis económica afecta el mercado inmobiliario en Monclova

El mercado inmobiliario en Monclova y la Región Centro se mantiene activo, aunque con una clara inclinación hacia la vivienda económica, derivado de la situación laboral y los bajos salarios que enfrenta la clase trabajadora.

Felipe González, integrante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), señaló que la crisis económica que se ha resentido en la ciudad ha impactado principalmente a los trabajadores, quienes hoy cuentan con menor capacidad de compra y acceso limitado a créditos hipotecarios de mayor monto.

"La crisis ha pegado más al trabajador, porque con los despidos y con los bajos salarios, están alcanzando a comprar casas más baratas, las casas se siguen manteniendo en los valores que están".

González explicó que actualmente la demanda más fuerte en Monclova y municipios cercanos se concentra en viviendas con precios que oscilan entre los 600 mil y 800 mil pesos, rango que coincide con los montos que autorizan instituciones como Infonavit y Fovissste, ante el margen de salarios.

Indicó que este escenario ha influido directamente en el comportamiento económico del sector inmobiliario, el cual se mantiene cauteloso ante la incertidumbre que generan los despidos registrados en distintas regiones del país.

"Sí nos pega mucho en el comportamiento económico y ahorita hay mucha incertidumbre, ya ves que en muchas partes ha habido despidos y estamos a la expectativa, porque los problemas ahorita nos sobrepasan".

Finalmente, el empresario subrayó que la reactivación de la industria y la conservación del empleo son factores clave para mejorar el panorama económico regional.

"¿Qué queremos? Que se reactive AHMSA, que no corran gente y que siga el trabajo en Saltillo y en Piedras Negras en todos lados", indicó.