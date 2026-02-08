Mónica, madre de Margarita, sufre fraude en tarjeta de donaciones

En medio del proceso de recuperación de su hija, Mónica, madre de la pequeña Margarita, dio a conocer que fue víctima de un fraude electrónico en la tarjeta bancaria donde la ciudadanía le realizaba donaciones para cubrir gastos médicos.

Como se recordará, en el mes de enero la menor sufrió un accidente doméstico cuando accidentalmente le cayó encima una olla con frijoles calientes, lo que le provocó lesiones que han requerido atención médica constante y tratamientos especializados.

La madre explicó que personas desconocidas lograron vulnerar su tarjeta y retiraron mil 800 pesos, cantidad que había sido reunida gracias a la solidaridad de la comunidad.

Se trata, dijo, de recursos destinados a consultas, medicamentos, curaciones y traslados, gastos que continúan mientras su hija avanza en su proceso de recuperación. "Es muy triste porque es dinero que la gente nos dio con buena voluntad para la salud de mi niña", expresó.

Ante lo ocurrido, Mónica pidió a quienes deseen brindar apoyo que se comuniquen directamente con ella para evitar nuevos incidentes. Puso a disposición su número telefónico: 844 833 2041. Agradeció las muestras de respaldo que ha recibido desde que ocurrió el accidente y reiteró que cualquier ayuda suma en este momento complicado para su familia.