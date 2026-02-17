Cursos gratuitos en San Buenaventura: Javier Flores firma convenio con ICATEC

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura formalizó un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) para impartir cursos gratuitos dirigidos a la población mayor de 18 años. La firma del acuerdo estuvo encabezada por el alcalde Javier Flores Rodríguez y el director estatal del ICATEC, Marco Cantú, Jaime Cuellar director de operaciones de Dual, Cesar Uriel Mata coordinador regional de Mejora y el director de Fomento Económico Rolando Salas, quienes destacaron que esta iniciativa busca fortalecer la preparación académica y profesional de los jóvenes antes de su ingreso al nivel superior y al mercado laboral.

De acuerdo con lo informado, el curso tendrá una duración aproximada de 50 horas y estará enfocado en contenidos prácticos y funcionales, útiles tanto para la etapa final de preparatoria como para su continuidad en la universidad y la vida laboral. La empresa Dual espera poder incorporar a 400 empleados más a su plantilla. Las autoridades señalaron que existe especial interés en impulsar acciones que permitan a los estudiantes ampliar su conocimiento sobre el mundo del trabajo, por lo que también se contempla la realización de visitas guiadas a empresas, a fin de reforzar su formación y motivar la permanencia en sus estudios.

Esta convocatoria se estará realizando para la población de Monclova, Frontera y San Buenaventura, los interesados deberán acudir al municipio sambonense la próxima semana para pedir información del inicio y dejar papelería.