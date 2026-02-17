Jericó Abramo Masso presenta iniciativa para regular publicidad de casinos

Ciudad de México; 17 de febrero de 2026.- Ante el bombardeo de publicidad engañosa de casinos y apuestas en eventos deportivos que se transmiten vía televisión abierta y de paga, el Diputado Federal, Jericó Abramo Masso, presentó esta mañana una iniciativa de ley que vendrá a detener estas emisiones televisivas en horario familiar.

Con la finalidad de que estos mensajes visuales y auditivos, diseñados para influir en los pensamientos y emociones de las personas de manera negativa, el legislador propone que éstos se transmitan en horarios nocturnos. "Cuando estamos viendo un deporte por televisión, en cualquier tipo de horario, nos salen esas publicidades acerca de casinos electrónicos y de apuestas, en el sentido de que puedes ser millonario", enfatizó, "esas son mentiras y son falacias que están haciendo que nuestras hijas e hijos puedan convertirse en posibles ludópatas o personas adictas al juego".

Abramo Masso expuso que después de recabar información con madres y padres de familia sobre esta inquietud, desarrolló esta iniciativa que vendrá a eliminar esta mala información, pero sobre todo publicidad, que daña la mente de los más pequeños del hogar. Por tal motivo, aseguró el Diputado Federal, este tipo de aplicaciones de apuestas y casinos electrónicos, no podrán anunciarse en horarios de deportes estelares, ni en ningún horario antes de las 10:30 horas de la noche. "¿Quieren difundir su tipo de negocio? Háganlo después de las 10:30 de la noche, tanto en televisión de paga como en televisión abierta. No más publicidad engañosa, no más daño a las audiencias de las niñas y los niños", expresó.

El Diputado puntualizó que seguirá defendiendo los intereses de la niñez mexicana para que este tipo de publicidad, que podrían generar algún tipo de comportamiento ludópata, sean puestos en horarios nocturnos. La iniciativa fue enviada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que ésta pueda ser analizada en las comisiones correspondientes para su debate posterior y de esta manera proteger los derechos de las y los niños de México.