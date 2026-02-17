Sergio Sisbeles Alvarado asegura que no hay tregua contra la delincuencia en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, aseguró que en Coahuila no existe tregua alguna contra la delincuencia y que la estrategia de seguridad se mantiene firme bajo la premisa de que "el que la hace la paga".

El funcionario estatal enfatizó que la justicia tarde o temprano alcanza a quienes cometen un delito, dejando en claro que en la entidad no se aplica una política de permisividad, sino de actuación con inteligencia, fuerza, estrategia preventiva y de persuasión.

"La justicia a final de cuentas llega y alcanza; en Coahuila no hay ninguna tregua. La estrategia no es de abrazos, sino de actuar con inteligencia, fuerza y prevención. El gobernador Manolo Jimenez Salinas ha sido muy categórico: una vez consumado el delito se persigue a través de las averiguaciones previas", expresó.

Sisbeles Alvarado destacó que el trabajo en materia de seguridad se realiza de manera coordinada a través de la Fiscalía General del Estado, en conjunto con autoridades federales como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, mediante el esquema de Mando Único, el cual —dijo— ha dado resultados en los 38 municipios de la entidad.

Asimismo, indicó que las corporaciones policiacas continúan en un proceso de modernización y mejora, particularmente en la Región Centro, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y mantener los niveles de seguridad que distinguen a Coahuila.

El subsecretario reiteró que el compromiso del Gobierno del Estado es claro: mantener una estrategia firme, coordinada y sin concesiones frente a cualquier acto delictivo.