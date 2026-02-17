Frontera destina 20 millones a seguridad pública: Sara Irma Pérez Cantú

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que durante 2026 se destinarán alrededor de 20 millones de pesos para fortalecer el área de seguridad pública del municipio, inversión que contempla la llegada de nuevas unidades policiacas, previstas aproximadamente para el mes de mayo.

La edil explicó que parte de los recursos también se enfocarán en el reforzamiento del estado de fuerza y el equipamiento de los elementos. "Sabemos que tenemos que contratar un poco de personal este y el próximo año para completar el cuadro básico que debemos tener, de acuerdo a como nos lo marcan, así como reforzar el tema de cámaras, equipamiento, uniformes y herramientas para los policías", señaló.

Pérez Cantú indicó que otro de los temas en análisis es la posible adquisición de drones para labores de seguridad pública, proyecto que será revisado en coordinación con el director de la corporación, Fernando González Dodero, así como con el Mando Único, a fin de definir su viabilidad y utilidad operativa.

En cuanto al estado de fuerza, la alcaldesa detalló que, de acuerdo con los lineamientos, Frontera requiere un total de 142 policías; sin embargo, actualmente se cuenta con 131 elementos activos. Aclaró que por el momento no se ha emitido una convocatoria abierta para el reclutamiento, aunque el tema se mantiene en evaluación dentro de la estrategia integral de seguridad del municipio.

Con estas acciones, la administración municipal busca reforzar la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas en beneficio de la ciudadanía.