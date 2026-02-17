Sari Pérez Cantú arranca campaña de vacunación en Frontera: Salud y prevención

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y proteger la salud de la población, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dio inicio a la Campaña Intensiva de Vacunación contra el Sarampión Casa por Casa, en la colonia Aviación, como parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno del Estado, los municipios de la Región Centro y el sector salud.

La Presidenta Municipal subrayó que, aunque actualmente no se registran casos en Frontera, la prioridad es actuar con anticipación. "No esperamos a que el problema crezca; lo enfrentamos desde la prevención", expresó, al hacer un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la campaña y en las brigadas de salud que se realizan de manera permanente.

Destacó que esta acción se desarrolla en estrecha coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, lo que permite garantizar una cobertura amplia, ordenada y enfocada principalmente en niñas, niños y grupos vulnerables. Asimismo, exhortó a madres y padres de familia a revisar y completar los esquemas de vacunación conforme a la edad, siguiendo las indicaciones del personal médico.

En representación del gobernador, el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, acompañó el arranque junto con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, Faustino Aguilar Arocha, alcaldes y alcaldesas de la región, integrantes del Cabildo y directores municipales, quienes coincidieron en que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar brotes y proteger a las comunidades.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía, comunidad educativa, jornaleros y personal de salud a sumarse a esta estrategia preventiva, recordando que vacunarse es un acto de responsabilidad social y de compromiso con la protección de nuestras familias.