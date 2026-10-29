Comparten familias de Morelos una tarde de diversión con Kary y Yoyis

MORELOS, Coahuila - Una tarde de risas y entretenimiento compartieron familias de Morelos durante la presentación de Kary y Yoyis, espectáculo que reunió a niñas, niños y adultos en el Gimnasio Omar Delgado como parte de las actividades de Mundo del Terror.

Diversión Familiar en el Gimnasio Omar Delgado

Los menores disfrutaron de las ocurrencias y dinámicas de los personajes, mientras que padres y otros familiares aprovecharon el encuentro para acompañarlos y compartir un momento de diversión fuera de casa.

Para muchas familias, este tipo de actividades representa una oportunidad de convivir y ofrecer a los niños espacios de recreación, donde puedan divertirse y crear recuerdos junto a sus seres queridos.

La presentación formó parte de las opciones de entretenimiento de la temporada y permitió que personas de distintas edades se reunieran en torno a una actividad dirigida principalmente al público infantil.