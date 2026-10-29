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Coahuila

Comparten familias de Morelos una tarde de diversión con Kary y Yoyis

Familias se reunieron en el Gimnasio Omar Delgado para disfrutar de un espectáculo infantil como parte de las actividades de Mundo del Terror.

Por Alberto Ibarra - 29 octubre, 2026 - 02:48 p.m.
Niñas, niños y padres de familia disfrutaron juntos de la presentación de Kary y Yoyis en Morelos.
Niñas, niños y padres de familia disfrutaron juntos de la presentación de Kary y Yoyis en Morelos.
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      MORELOS, Coahuila - Una tarde de risas y entretenimiento compartieron familias de Morelos durante la presentación de Kary y Yoyis, espectáculo que reunió a niñas, niños y adultos en el Gimnasio Omar Delgado como parte de las actividades de Mundo del Terror.

      Diversión Familiar en el Gimnasio Omar Delgado

      Los menores disfrutaron de las ocurrencias y dinámicas de los personajes, mientras que padres y otros familiares aprovecharon el encuentro para acompañarlos y compartir un momento de diversión fuera de casa.

      Para muchas familias, este tipo de actividades representa una oportunidad de convivir y ofrecer a los niños espacios de recreación, donde puedan divertirse y crear recuerdos junto a sus seres queridos.

      La presentación formó parte de las opciones de entretenimiento de la temporada y permitió que personas de distintas edades se reunieran en torno a una actividad dirigida principalmente al público infantil.

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