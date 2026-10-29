Comparten familias de Morelos una tarde de diversión con Kary y Yoyis
Familias se reunieron en el Gimnasio Omar Delgado para disfrutar de un espectáculo infantil como parte de las actividades de Mundo del Terror.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
MORELOS, Coahuila - Una tarde de risas y entretenimiento compartieron familias de Morelos durante la presentación de Kary y Yoyis, espectáculo que reunió a niñas, niños y adultos en el Gimnasio Omar Delgado como parte de las actividades de Mundo del Terror.
Diversión Familiar en el Gimnasio Omar Delgado
Los menores disfrutaron de las ocurrencias y dinámicas de los personajes, mientras que padres y otros familiares aprovecharon el encuentro para acompañarlos y compartir un momento de diversión fuera de casa.
Para muchas familias, este tipo de actividades representa una oportunidad de convivir y ofrecer a los niños espacios de recreación, donde puedan divertirse y crear recuerdos junto a sus seres queridos.
La presentación formó parte de las opciones de entretenimiento de la temporada y permitió que personas de distintas edades se reunieran en torno a una actividad dirigida principalmente al público infantil.