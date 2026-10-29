Llenan de color las calles de Nava con Callejoneada 2026

NAVA, Coahuila - Las calles de Nava se llenaron de color con la participación de niñas y niños de distintos jardines de niños que formaron parte de la Callejoneada 2026, un recorrido en el que los pequeños lucieron disfraces de catrines y catrinas para celebrar las tradiciones del Día de Muertos.

En la actividad participaron estudiantes de los jardines Gabriela Mistral, en sus turnos matutino y vespertino, Nava turno vespertino y Cuauhtémoc. Docentes y padres de familia acompañaron a los menores y colaboraron en la preparación de sus vestuarios y caracterizaciones.

Para las familias, el recorrido representó una oportunidad de compartir una actividad fuera de las aulas y disfrutar de las tradiciones mexicanas junto a los más pequeños, quienes a través de sus disfraces conocieron y representaron una de las celebraciones más arraigadas del país.

La participación de los cuatro planteles también permitió reunir a la comunidad escolar en un ambiente de convivencia, donde la creatividad y el entusiasmo de niñas y niños fueron parte central de esta celebración.