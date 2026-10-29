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Coahuila

Llenan de color las calles de Nava con Callejoneada 2026

Niños de cuatro jardines participaron en la Callejoneada 2026, celebrando el Día de Muertos con disfraces y acompañados por sus familias.

Por Alberto Ibarra - 29 octubre, 2026 - 02:43 p.m.
Niñas y niños de distintos jardines de Nava participaron en la Callejoneada 2026 con caracterizaciones alusivas al Día de Muertos.
Niñas y niños de distintos jardines de Nava participaron en la Callejoneada 2026 con caracterizaciones alusivas al Día de Muertos.
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      NAVA, Coahuila - Las calles de Nava se llenaron de color con la participación de niñas y niños de distintos jardines de niños que formaron parte de la Callejoneada 2026, un recorrido en el que los pequeños lucieron disfraces de catrines y catrinas para celebrar las tradiciones del Día de Muertos.

      En la actividad participaron estudiantes de los jardines Gabriela Mistral, en sus turnos matutino y vespertino, Nava turno vespertino y Cuauhtémoc. Docentes y padres de familia acompañaron a los menores y colaboraron en la preparación de sus vestuarios y caracterizaciones.

      Para las familias, el recorrido representó una oportunidad de compartir una actividad fuera de las aulas y disfrutar de las tradiciones mexicanas junto a los más pequeños, quienes a través de sus disfraces conocieron y representaron una de las celebraciones más arraigadas del país.

       

      La participación de los cuatro planteles también permitió reunir a la comunidad escolar en un ambiente de convivencia, donde la creatividad y el entusiasmo de niñas y niños fueron parte central de esta celebración.

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