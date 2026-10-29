Church´s Sabinas: Suspenden a gerente y entregan fondo de ahorro tras protestas

Tras el paro de actividades registrado el viernes pasado debido a tensiones por el fondo de ahorro, Grupo Hinojosa Margáin —firma operadora de la franquicia Church´s en este municipio— emitió un posicionamiento oficial para esclarecer los hechos y anunciar medidas correctivas al interior de la sucursal.

La compañía dio a conocer que los cheques correspondientes al monto acumulado por el personal ya fueron entregados a los empleados. No obstante, aclaró que la aportación patronal se encuentra bajo auditoría debido a inconsistencias detectadas en la administración previa.

Como parte de las acciones inmediatas, la empresa confirmó la suspensión temporal del gerente de la sucursal Sabinas, medida tomada para indagar su desempeño y evaluar el presunto desacato a directrices administrativas.

En su comunicado, la corporación abordó los informes sobre supuestas amenazas, ofensas y rumores acerca de una presunta contaminación deliberada de los platillos. Dichos señalamientos fueron atribuidos a Cindy Azeneth Grimaldo Cortés, quien fungió como gerente en la sucursal de Múzquiz y fue destituida de ese puesto hace más de un mes.

La administración rechazó de manera contundente cualquier versión que ponga en duda los estándares de higiene y calidad de sus alimentos, y se declaró abierta a cooperar con las autoridades para esclarecer cualquier denuncia.

Ante los actos de intimidación reportados, Grupo Hinojosa Margáin ofreció asesoría jurídica y acompañamiento legal gratuito a los trabajadores afectados, con el objetivo de integrar las carpetas de investigación necesarias y deslindar responsabilidades ante la ley.

La directiva reconoció que esta contingencia ha impactado tanto en el flujo de ventas como en la confianza de la clientela local. Pese a ello, enfatizó que su prioridad es salvaguardar el sustento de las familias empleadas en la región.

Tras dos décadas de arraigo en Sabinas, la empresa reiteró su voluntad de restablecer los canales de comunicación con los consumidores y mantener su operación bajo estrictos estándares de responsabilidad, concluyendo con el lema: "Vivimos para servir y servir a Sabinas es un compromiso que llevamos en el corazón."