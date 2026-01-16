Seis policías dados de baja en Frontera: extorsión y agresión

FRONTERA, COAHUILA.- El secretario del Ayuntamiento de Frontera, Daniel López Gaytán, dio a conocer que seis elementos de Seguridad Pública causaron baja de la corporación tras verse involucrados en hechos considerados graves, de los cuales dos están relacionados con un presunto intento de extorsión en la carretera 30 y cuatro más por la agresión a un ciudadano.

El funcionario explicó que, por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, en la Presidencia Municipal se atiende a todos los ciudadanos sin distinción alguna, independientemente de su ideología o filiación política. En este caso, señaló, se brindó atención directa a un ciudadano que denunció haber tenido problemas con elementos policiacos.

"En la Presidencia Municipal se recibe a todos los ciudadanos, independientemente de su filosofía o ideología política; por instrucciones de la alcaldesa atendimos a un ciudadano que tenía un problema con los policías", expresó.

López Gaytán indicó que los elementos participaron en hechos lamentables que no son compartidos ni aprobados por la actual administración municipal, al tratarse de acciones aisladas y realizadas bajo el criterio personal de los policías involucrados, las cuales derivaron en lesiones a un ciudadano.

Detalló que desde el año pasado los casos fueron turnados a la Comisión de Honor y Justicia, instancia que llevó a cabo la investigación correspondiente. Dicha comisión sesionó en tres ocasiones y, tras el análisis de los hechos, emitió la resolución mediante la cual se determinó la baja definitiva de los seis elementos, quienes ya no forman parte ni de la corporación ni de la administración municipal.

El secretario del Ayuntamiento agregó que, además de la sanción administrativa, los ex elementos enfrentan una denuncia interpuesta por la persona afectada ante el Ministerio Público, instancia que actualmente da seguimiento al caso. Señaló que miembros de la administración municipal que fueron testigos de los hechos ya rindieron su declaración ante la autoridad correspondiente.

Finalmente, López Gaytán subrayó que el Ayuntamiento ha colaborado en todo lo que le corresponde para que los hechos sean sancionados conforme a la ley, reiterando que la impartición de justicia penal es responsabilidad del Ministerio Público.