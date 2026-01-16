Emotivo homenaje a Liah Fernanda en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con globos blancos y mensajes de despedida, el equipo de tochito Venadas rindió un emotivo homenaje a la pequeña Liah Fernanda Lucio Ramos, recordando a la niña que disfrutaba con pasión jugar este deporte y que dejó una profunda huella entre sus compañeras y entrenadores.

Fue después de las 9:00 de la mañana, al concluir la misa, cuando el féretro fue trasladado a las instalaciones del Cefare Frontera, donde permaneció por algunos minutos en la cancha. Ahí, integrantes del equipo Venadas y su cuerpo técnico, visiblemente conmovidos, se reunieron para despedirla, portando globos blancos como símbolo de amor y recuerdo.

Durante el homenaje se pronunciaron algunas palabras en su honor, evocando su alegría, entusiasmo y el cariño que sentía por el tochito, deporte que la identificaba y que la mantenía siempre motivada. Posteriormente, los globos fueron liberados al cielo en un acto cargado de emoción, en memoria de Liah.

Tras este último adiós en la cancha que tanto disfrutó, el cuerpo de Liah Fernanda fue trasladado al panteón Misiones, ubicado sobre la carretera 30, donde familiares y seres queridos le dieron sepultura.