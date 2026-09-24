Seguridad Pública no recibió dinero durante operativo

El secretario del Ayuntamiento de Frontera, Daniel López Gaytán, negó que elementos de Seguridad Pública hayan recibido dinero durante un filtro antialcohol y aseguró que el intercambio captado en un video difundido en redes sociales correspondió a la devolución de una licencia de conducir.

El funcionario explicó que los filtros implementados por el Municipio tienen un objetivo preventivo y no recaudatorio, al señalar que buscan evitar accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Detalló que, como parte de la mecánica del operativo, al acercarse un vehículo se solicita la licencia de conducir al operador para mantenerla bajo resguardo mientras se realiza la revisión médica. Esta medida, dijo, responde a situaciones registradas anteriormente, en las que conductores que resultan positivos en la prueba de alcohol intentan retirarse del lugar, poniendo en riesgo al personal que participa en los filtros.

"Muchas veces ha tocado que algunos elementos de Seguridad Pública o algunos elementos del personal médico han sido golpeados por los vehículos cuando se van", señaló.

Respecto al caso que generó el video, López Gaytán indicó que el conductor fue sometido a la revisión médica y obtuvo un resultado negativo, por lo que posteriormente se retiró del lugar. Sin embargo, explicó que la persona olvidó recoger su licencia de conducir y regresó posteriormente al filtro para solicitarla. De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, fue durante este segundo momento cuando comenzó la grabación que posteriormente fue difundida en redes sociales.

"Esta parte del video, de lo que se presenta ahí en redes sociales, pues estoy viendo una connotación distinta a lo que en realidad sucedió", afirmó. López Gaytán sostuvo que el personal únicamente entregó al ciudadano el documento que había quedado bajo resguardo y rechazó que hubiera existido un intercambio de dinero. "Lo que le regreso es el documento y no el dinero que ellos dicen", puntualizó.

Agregó que en el video aparecen elementos de Seguridad Pública, personal médico, integrantes del operativo antialcohol y personal administrativo que participa en el filtro. El secretario reiteró que la administración municipal considera estos operativos como acciones preventivas para reducir el riesgo de accidentes y proteger tanto a quienes conducen como a terceros. Señaló que el objetivo es evitar que personas que no se encuentran en condiciones adecuadas para conducir puedan provocar accidentes que afecten a otros ciudadanos.