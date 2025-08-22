Daños en capilla del panteón de Frontera: Empresa constructora se hará cargo de reparaciones

Tras la caída de una barda y los daños ocasionados en la capilla del panteón municipal de Frontera a causa de los fuertes vientos registrados recientemente, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú aseguró que la empresa constructora encargada de la obra será quien asuma la responsabilidad total por los desperfectos.

En entrevista, la edil informó que ya se realizó un recorrido por el lugar y se inició una investigación en coordinación con el empresario responsable de la construcción, quien —según indicó— está comprometido a cubrir los daños mediante el seguro de la obra.

"Ya hablé con el director de Obras Públicas para decirle que las empresas tienen que ser muy responsables y, sobre todo, utilizar el material correcto. Es un recurso que yo estoy administrando, pero que es de todos los fronterenses. No se vale estar utilizando material que no es el adecuado", declaró Pérez Cantú.

La alcaldesa fue enfática al señalar que, de haberse empleado materiales de buena calidad, la barda no habría colapsado. Detalló que la estructura afectada corresponde a un tramo de 37 metros.

Asimismo, reiteró que el municipio no asumirá ningún gasto por los daños, ya que la responsabilidad recae directamente en la empresa ejecutora del proyecto.

"Si no se responsabiliza, ya veremos lo que se tenga que hacer con las instancias correspondientes y luego reparar. Pero, hasta donde sé, está comprometido a reparar los daños", sentenció.

La administración municipal continuará con la supervisión de la obra y el seguimiento a la empresa para garantizar que se subsanen los daños sin afectar los recursos públicos.