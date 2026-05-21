Gobierno Municipal de Múzquiz supervisa construcción de nueva cancha

Múzquiz, Coahuila.

El Gobierno Municipal de Múzquiz realizó un recorrido de supervisión a los trabajos de construcción de la nueva cancha en el Ejido La Cuchilla, una obra impulsada a través del programa Mundial Social, que busca fortalecer la infraestructura deportiva y generar espacios dignos para la convivencia y el desarrollo de las y los ciudadanos.

Esta nueva área deportiva representa un importante avance para la comunidad, ya que brindará a niñas, niños, jóvenes y deportistas un espacio adecuado para la práctica del deporte y la activación física, fomentando hábitos saludables y fortaleciendo la convivencia social.

Con este proyecto se continúa impulsando la creación y mejora de espacios deportivos que permitan a las familias contar con infraestructura funcional y de calidad para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de seguir gestionando e impulsando acciones que beneficien a las comunidades, promoviendo el deporte como una herramienta de integración y bienestar social.

Seguimos trabajando para construir mejores espacios para nuestra gente y fortalecer el desarrollo de Múzquiz.