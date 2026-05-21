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Coahuila

Gobierno Municipal de Múzquiz supervisa construcción de nueva cancha

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la creación de espacios deportivos de calidad para la comunidad.

Teresa Muñoz
Por Teresa Muñoz - 21 mayo, 2026 - 05:39 p.m.
Gobierno Municipal de Múzquiz supervisa construcción de nueva cancha

Múzquiz, Coahuila.

El Gobierno Municipal de Múzquiz realizó un recorrido de supervisión a los trabajos de construcción de la nueva cancha en el Ejido La Cuchilla, una obra impulsada a través del programa Mundial Social, que busca fortalecer la infraestructura deportiva y generar espacios dignos para la convivencia y el desarrollo de las y los ciudadanos.

Esta nueva área deportiva representa un importante avance para la comunidad, ya que brindará a niñas, niños, jóvenes y deportistas un espacio adecuado para la práctica del deporte y la activación física, fomentando hábitos saludables y fortaleciendo la convivencia social.

 

Con este proyecto se continúa impulsando la creación y mejora de espacios deportivos que permitan a las familias contar con infraestructura funcional y de calidad para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de seguir gestionando e impulsando acciones que beneficien a las comunidades, promoviendo el deporte como una herramienta de integración y bienestar social.

 

Seguimos trabajando para construir mejores espacios para nuestra gente y fortalecer el desarrollo de Múzquiz.

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