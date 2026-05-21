Rayo causa daños en transformador eléctrico en Sabinas: Protección Civil

SABINAS, COAH.- La caída de un rayo sobre un poste de alta tensión ocasionó daños en un transformador eléctrico dejando varios hogares sin energía eléctrica, incidente registrado sobre la calle Epifanio Ramos, entre Guillermo Corona y Amador Chapa, en la colonia Ismael Rodríguez de esta ciudad.

Estos hechos ocurrieron durante la noche del miércoles, durante la tormenta que se presentó en este municipio, generando alarma entre los vecinos de la zona.

El director de Protección Civil Municipal, Sebastián Jaime Arellano, informó que en coordinación con elementos de Bomberos realizaron labores de acordonamiento y cierre preventivo de vialidades, con el objetivo de evitar riesgos a la ciudadanía.

La rápida intervención permitió mantener el área bajo control mientras se notificaba a las autoridades competentes.

Posteriormente, cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudieron al sitio para llevar a cabo las maniobras correspondientes, garantizando ante todo, la seguridad de los trabajadores.

A los automovilistas se les recomendó evitar circular por el área y mantenerse alejados de postes, cableado y estructuras eléctricas durante la tormenta.

La Dirección de Protección Civil destacó que se mantiene una vigilancia permanente ante las condiciones climatológicas que se presentan en la región, con el fin de prevenir accidentes y proteger a la población.

De acuerdo con el pronóstico, para este jueves se esperan vientos de hasta 15 kilómetros por hora durante el día, con aumento de intensidad por la tarde-noche, cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 50 %.

Para el viernes, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados centígrados, con ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora y una probabilidad del 20 % de lluvia.