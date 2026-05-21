Claudia Garza consolida respaldo ciudadano rumbo al 7 de junio

Sabinas, Coahuila (21 de mayo 2026).- Claudia Garza, candidata a diputada local por el tercer distrito electoral de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, continúa fortaleciendo su campaña con el respaldo de la población de los 11 municipios, quienes han manifestado su confianza en que este próximo 7 de junio su voto será para una propuesta comprometida con las verdaderas necesidades de la gente.

Durante sus recorridos y encuentros ciudadanos, Claudia Garza ha escuchado de cerca las inquietudes de las familias del distrito, reafirmando su compromiso de trabajar por una sociedad más incluyente, donde las personas con discapacidad tengan mayores oportunidades de desarrollo y acceso al área laboral en condiciones dignas y equitativas.

Asimismo, la candidata ha destacado que uno de los ejes principales de su proyecto legislativo será el fortalecimiento de la seguridad, impulsando acciones coordinadas que permitan brindar tranquilidad a las familias y obtener la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger a la población.

Otro de los temas prioritarios dentro de su plataforma es la lucha contra las adicciones, mediante un programa integral enfocado en la prevención, atención y apoyo a jóvenes y familias que enfrentan esta problemática, promoviendo alternativas que contribuyan al bienestar social y al desarrollo de las nuevas generaciones.

Claudia Garza también ha reiterado su compromiso con el campo, las amas de casa y la juventud, sectores que considera fundamentales para el crecimiento del distrito. Con propuestas claras y cercanía con la gente, la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, PRI-UDC, continúa consolidándose como la mejor opción rumbo al congreso de Coahuila en la jornada electoral del próximo 7 de junio.