Abraham Palacios informa sobre incendios en Frontera tras pirotecnia

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Protección Civil de Frontera reportó pocos daños derivados del uso de pirotecnia durante la noche del 31 de diciembre, registrándose únicamente tres incendios en distintos puntos del municipio, informó el director de la dependencia, Abraham Palacios Cedillo.

El funcionario detalló que uno de los siniestros correspondió al incendio de una palma, otro de mayor intensidad en las instalaciones de Ferromex, donde las labores para sofocarlo se prolongaron debido a la magnitud del fuego, aunque aclaró que solo se trató de pastizal. Asimismo, mencionó que se atendieron reportes en una casa habitación y en el área de la antigua harinera, los cuales resultaron falsas alarmas.

"Se atendió un incendio de una palma, otro fuerte en las instalaciones de Ferromex, donde nos llevó más tiempo controlarlo, pero fue únicamente pasto. También acudimos a una casa habitación y a la antigua harinera, aunque en esos casos fueron falsas alarmas", explicó.

Palacios Cedillo agregó que en los últimos días del año también se brindó atención por el incendio de contenedores de basura, contabilizando alrededor de siete recipientes dañados.

A pesar de estos incidentes, el director destacó que los reportes fueron mínimos en comparación con años anteriores, cuando la venta y uso de pirotecnia era mayor. Atribuyó esta disminución a la regulación implementada por el Gobierno del Estado, así como a los operativos de supervisión, que permitieron retirar pirotecnia de las calles.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia, con el fin de prevenir riesgos y proteger tanto a las personas como al patrimonio del municipio.