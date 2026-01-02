Detenciones sin incidentes graves en Frontera durante diciembre

FRONTERA, COAHUILA.- Durante el mes de diciembre se registró saldo blanco en el municipio de Frontera, pese a que se realizaron 18 detenciones, mismas que no derivaron en hechos graves y cuyos involucrados fueron puestos en libertad horas después, informó el director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero.

El funcionario destacó que los días con mayor actividad, el 24 y 31 de diciembre, transcurrieron sin incidentes relevantes, gracias a la implementación de operativos preventivos y rondines constantes, especialmente en colonias alejadas y zonas consideradas de mayor riesgo.

"Realizamos operativos en diversas colonias del municipio; sí hubo detenciones, pero se brindó atención a las personas para que permanecieran solo unas horas en las celdas y posteriormente pudieran regresar a disfrutar con sus familias estas fechas", explicó.

González Dodero señaló que los dispositivos de seguridad continuarán en los próximos días, ante el retorno de paisanos hacia Estados Unidos, quienes transitan por Frontera y la región Centro. Subrayó que estas acciones se realizan bajo la instrucción de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro y sin molestias para los viajeros.

Finalmente, reiteró que la prioridad de la corporación es mantener la tranquilidad y prevenir delitos, reforzando la presencia policial en puntos estratégicos del municipio.