Danzan mujeres por la fe

SALTILLO, COAHUILA.- Con todas las entradas agotadas días antes del arranque, el primer Congreso "Mujer de Fe en Danza" convirtió a la capital coahuilense en punto de encuentro para mujeres danzantes de distintas diócesis del norte del país.

La organización a cargo del ministerio Danza Theotokos de la parroquia SAMARA, con impulso de la Diócesis de Saltillo confirmó el "sold out" y destacó la respuesta de grupos procedentes de varias ciudades y estados vecinos.

Las actividades se extendieron del viernes 15 al domingo 17 de agosto con sedes en Santa María Reina de los Apóstoles y Villa Ferré, además de la Capilla San Pedro.

La programación integró momentos de oración comunitaria y formación espiritual, en sintonía con la identidad matachín: rezo del Santo Rosario, Hora Santa y bloques de alabanza guiados por ministerios invitados, junto con testimonios y espacios de convivencia entre cuadrillas.

Desde el primer día se registró lleno en las celebraciones y dinámicas de bienvenida, conforme relataron las cuentas parroquiales.

En redes sociales, la Diócesis de Saltillo y la parroquia SAMARA compartieron transmisiones y reseñas de lo vivido, subrayando el ambiente de hermandad y orden.

Para el segundo día, los organizadores difundieron avances y llamados a mantener el ritmo de oración y formación; el domingo, la clausura reunió a las participantes en torno a la Eucaristía y a expresiones de acción de gracias.

El congreso, presentado meses atrás como un "encuentro regional de matachines católicas", se planteó como espacio para fortalecer la espiritualidad de mujeres adultas que viven su fe a través de la danza tradicional.

Medios locales estimaron una convocatoria cercana a 400 participantes y destacaron que Saltillo se consolidó como anfitrión para esta práctica devocional, con la Virgen de Guadalupe como referencia e inspiración.