Darío Nabil se prepara reto de talla internacional

Darío Nabil Iza Mancinas, de 17 años, mantiene firme la ilusión de participar en el Medellín Pro 8 de jiu jitsu brasileño, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Colombia. Para hacer realidad su sueño, el juvenil peleador combina una intensa preparación física y técnica con diversas actividades de recaudación mediante la venta y rifa de alimentos para reunir los recursos necesarios para el viaje y los gastos de su participación en la justa.

Darío, quien incursionó en las artes marciales mixtas desde los seis años, ha acumulado experiencia y reconocimientos en torneos locales, estatales y a nivel nacional. Ha tenido la oportunidad de competir en ciudades como Piedras Negras, Acuña, Torreón y San Miguel de Allende, entre otras, donde ha conseguido diferentes preseas. Ahora enfrenta un desafío de mayor magnitud, con la posibilidad de competir en el extranjero y representar a Monclova, Coahuila, y México en un escenario internacional.

Preparación intensa para el desafío internacional

Su preparación inicia desde temprano en el gimnasio, donde realiza ejercicios de fuerza, potencia y acondicionamiento físico, para posteriormente trasladarse al Mat Monclova, donde continúa con sesiones de MMA y jiu jitsu brasileño. A la par de las largas jornadas de entrenamiento, el joven estudiante de la Prepa Cobac 24 participa en la elaboración y venta, junto a su familia, de platillos como aguachile y carne asada. Viridiana Isa, madre del peleador, señaló que Darío se encuentra "extremadamente ilusionado y motivado" ante la oportunidad de competir en Colombia, lo que ha unido al entorno familiar para apoyarlo en las ventas y rifas.

Apoyo comunitario para la recaudación de fondos

Darío Nabil pide el apoyo de la comunidad para completar los recursos que requiere y cumplir este importante reto deportivo. Entre las próximas actividades se contempla una venta de aguachile de camarón, así como de pasteles de Costco y rifa de carne asada. Las personas interesadas en apoyar al joven peleador mediante la compra de estos productos o donaciones pueden comunicarse al 866-253-9167, contribuyendo así a que pueda llevar su talento y esfuerzo hasta el tatami internacional y poner en alto la bandera mexicana.