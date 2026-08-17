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Coahuila

Incendio consume negocio de elotes en Sabinas

Los bomberos sofocaron el siniestro registrado sobre la avenida Riva Palacio, a la altura de las vías del ferrocarril.

Por Teresa Muñoz - 17 agosto, 2026 - 04:53 p.m.
Incendio consume negocio de elotes en Sabinas
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      SABINAS, COAH.- Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron un incendio registrado en un negocio ubicado sobre la avenida Riva Palacio, en esta ciudad.

      Los bomberos llegaron rápidamente al lugar para controlar el incendio.

      Habitantes del sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia luego de detectar el siniestro en el local dedicado a la venta de elotes, localizado a la altura de los rieles del ferrocarril.

      El negocio de elotes se encontraba cerrado al momento del siniestro.

      De acuerdo con vecinos, antes de la llegada de los bomberos se escuchó un fuerte estruendo proveniente del establecimiento denominado “Elotes Los Rieles”.

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      Se escuchó un fuerte estruendo antes de que llegaran los bomberos.

      Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, debido a que el negocio se encontraba cerrado al momento en que ocurrió el incendio, producto probablemente de un cortocircuito.

      Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara a otros inmuebles del sector.

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