Deberán responder con áreas verdes

FRONTERA COAH-. Las constructoras de los fraccionamientos de nueva creación en Frontera tendrán que entregar las áreas verdes como se debe, de lo contrario no se les dejará volver a operar y las que estén operando se les suspenderá la obra en caso de que hayan incumplido con la gente que compró vivienda y no se les entregó el área de recreación.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Roberto Piña en su mensaje a la población al hacer la entrega de la plaza en la colonia Jardines de Aeropuerto, pero la información más a detalle la dio a conocer Javier Chairez quien es regidor de

Comentó que desde hace tiempo están trabajando en estas áreas porque muchas no se habían entregado al municipio por lo que en coordinación con la síndica están trabajando en la escrituración para que esa área sea del municipio y poder invertir en ellas.

Cerca de la recién creada plaza de Jardines de Aeropuerto existen cinco áreas que se contemplan, para proyectos si no es en este año será en el próximo pero es un hecho que los fronterenses tendrán espacios dignos.

El regidor comentó que seguirán insistiendo con constructoras, no se van a autorizar nuevas colonias hasta que no se revise que constructoras están cumpliendo con requisitos y áreas verdes y las que están operando se van a atender hasta que no cumplan con lo que les corresponde.

Dijo que en todas partes se ve constructoras muestras una maqueta a la gente y a la mera hora no existe nada, es puro terreno baldío, se llevan a cabo muchas corrupción, quienes venden deben entregar a la colonia la plaza y quienes compran exigirle que cumplan con todo si en la maqueta les están mostrando área verde, con juegos, cesped y demás y a la hora de la hora no cumplen.