Grave accidente laboral: albañil sufre descarga eléctrica en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un grave accidente laboral se registró en una vivienda ubicada en el Libramiento Sur, donde un albañil sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de construcción.

El incidente ocurrió cuando el trabajador, junto con otro compañero, se encontraba sobre un andamio de aproximadamente tres metros de altura.

Según testigos, los albañiles realizaban labores en la parte alta de la estructura cuando, accidentalmente, uno de ellos rozó cables de alta tensión.

La descarga eléctrica provocó que ambos perdieran el equilibrio y cayeran desde el andamio, generando una situación de emergencia que movilizó a los cuerpos de rescate.

Elementos de Protección Civil y paramédicos acudieron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios.

El trabajador que recibió la descarga presentaba quemaduras y lesiones por la caída, mientras que su compañero también resultó herido por el impacto.

Ambos fueron estabilizados en el sitio antes de ser trasladados al hospital más cercano.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud exacto de los afectados, aunque fuentes médicas. Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar si la obra contaba con las medidas de seguridad necesarias y deslindar responsabilidades.

Este incidente pone de relieve los riesgos que enfrentan diariamente los trabajadores de la construcción, especialmente cuando laboran cerca de instalaciones eléctricas.

Se espera que las autoridades refuercen la supervisión en obras similares para prevenir futuros accidentes.