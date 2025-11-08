Propuesta de ley preocupa a la Diócesis de Saltillo

Saltillo, Coahuila.– La Diócesis de Saltillo emitió un comunicado en el que expresa su preocupación ante la reciente propuesta de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual busca regular los contenidos religiosos difundidos a través de medios digitales.

Bajo el argumento de "garantizar la neutralidad de la red y prevenir discursos de odio", la iniciativa plantea medidas que, según la Diócesis, podrían derivar en restricciones a la libertad de expresión de los medios católicos.

El documento, titulado "Riesgos y sesgos ante la nueva iniciativa de ley sobre medios religiosos digitales", señala varios puntos de alerta, entre ellos la ambigüedad en la definición de "discurso de odio", lo que podría permitir interpretaciones ideológicas que limiten las enseñanzas religiosas sobre temas como la vida, la familia o la fe.

Asimismo, advierte sobre un posible control estatal del contenido, la autocensura por temor a sanciones, el riesgo de invisibilización en plataformas digitales y el desplazamiento institucional de los medios religiosos respecto a su autoridad eclesiástica.

"Esto configura un escenario de censura sutil, donde la voz de la Iglesia podría verse restringida sin que exista una persecución abierta", menciona el comunicado.

Frente a este panorama, la Diócesis de Saltillo llamó a mantener la fidelidad al Evangelio y al Magisterio, a cuidar el lenguaje pastoral y a fortalecer la unidad y profesionalización de los comunicadores católicos.

"La verdad no necesita gritar para ser fuerte, ni callar para ser fiel", concluye el pronunciamiento firmado por la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Saltillo.