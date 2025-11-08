Fatal intoxicación de gas LP cobra la vida de pareja en Arteaga

Matrimonio pierde la vida por presunta intoxicación de gas LP en Arteaga

Por: Monserrat Rodarte

Arteaga, Coahuila.— Un matrimonio fue encontrado sin vida dentro de su vivienda ubicada en el ejido 18 de Marzo, presuntamente a consecuencia de una intoxicación por gas LP mientras dormían.

Las víctimas, de 68 y 57 años de edad, eran reconocidas por sus vecinos como personas trabajadoras y tranquilas. El hallazgo ocurrió la madrugada de este sábado, cuando su hijo acudió al domicilio al no tener noticias de ellos durante dos días.

Al llegar, el joven notó que la casa permanecía cerrada y percibió un fuerte olor a gas proveniente del interior. Al ingresar, encontró a sus padres inconscientes y de inmediato solicitó ayuda a los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga arribaron al lugar, pero tras realizar la valoración confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, la tragedia habría sido provocada por una fuga en el sistema de gas LP, posiblemente en un calefactor o una estufa que permanecía encendida durante la noche. Se presume que la acumulación del combustible en el interior ocasionó la intoxicación mientras la pareja dormía.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley para confirmar la causa del fallecimiento.