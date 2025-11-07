Inicia Campaña de Pago del Impuesto Predial 2025 en Monclova

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y reconocer a las familias que cumplen puntualmente con sus contribuciones, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha la campaña de Pago del Impuesto Predial 2025, que ofrece incentivos económicos, condonaciones y la oportunidad de participar en una rifa con premios por más de 100 mil pesos.

Este programa cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, como parte de la coordinación entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal para impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.

Durante esta campaña, se otorgará condonación del 100% en recargos hasta por 5 años, además de un 5% de descuento directo en el pago del predial. Con ello se busca apoyar la economía familiar y promover la regularización de los contribuyentes.

Quienes realicen su pago durante el periodo de campaña participarán en la rifa de cierre de año, que incluye:

? 10 minisplits de una tonelada frío/calor

? 5 pantallas Smart TV de 35 pulgadas

? 5 bocinas con micrófono

? 5 combos de aparatos electrónicos

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el cumplimiento ciudadano se traduce directamente en obras y servicios para todas y todos "El compromiso que tenemos es seguir fortaleciendo los servicios y la infraestructura de nuestra ciudad. Agradecemos a las familias que cumplen con el pago de su predial, porque cada aportación se ve reflejada en resultados y beneficios para Monclova", señaló.

Los pagos podrán realizarse en el Departamento de Tesorería Municipal, ubicado en la Presidencia Municipal, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Con la Campaña de Pago del Predial 2025, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, fortaleciendo los programas que permiten mejorar la infraestructura, los servicios públicos y la calidad de vida de las familias monclovenses.