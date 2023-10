Decenas de afectados por lluvia

FRONTERA COAH.- La lluvia del pasado jueves dejó grandes daños a familias en diferentes sectores de Frontera, familias que hoy perdieron todo pero tienen la esperanza de que pronto se van a recuperar.

Empezó a llover cerca de las 3:00pm, fue mucha agua y los vecinos no imaginaron que sería tanto, empezó poco a poco hasta que vieron que el agua ingresó por las puertas y recorrió hasta el último rincón de los domicilios.

Una de las afectadas de la colonia Americana donde afecto a muchas privadas que hay ahí, la afectada señaló que su esposo tuvo que hacer hoyos en las paredes para que el agua pudiera salir, se fue hacia una privada y todo esto ocasionado por la barda del ferrocarril, donde el agua que baja de colonias como La Sierrita se estancó, si la barda se quebrara la afectación sería mayor.

"Se metía por enfrente, no pusimos atención a la parte de atrás, afortunadamente no pasó a mayores, lo material se repone pero una vida no, nos ha pasado 4 veces esta situación y volvimos a perder todo.

Perdieron camas, colchones, aparatos electrodomésticos, ropa, los útiles de los niños, años anteriores se ha hecho peticiones para terminar con este problema y se busquen alternativas, aunque casi nunca llueve ahora que llovió las familias resultaron muy afectadas y no queda más que comenzar de nuevo.