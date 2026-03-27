De sueño a frustración: recorren kilómetros para conocer el Río Mezquites y lo encuentran cerrado

Después de más de dos décadas de espera, el anhelado regreso al Río Mezquites terminó en decepción para Angélica Torres, quien viajó desde Piedras Negras junto a su familia solo para encontrarse con el acceso clausurado.
Este viernes, Torres arribó a Cuatro Ciénegas acompañada de su esposo, sus hijos y su madre, con la ilusión de revivir un recuerdo que había marcado su vida hace 20 años. Sin embargo, al llegar al módulo de información turística, recibió la noticia de que no solo el Río Mezquites, sino al menos otros tres parajes, se encontraban cerrados por tiempo indefinido.
La visitante lamentó que no existiera información actualizada sobre la situación, ya que —aseguró— las páginas oficiales de los sitios turísticos aún mostraban horarios de operación normales.
"Llegamos hoy viernes sin saber lo que estaba pasando. Nadie nos avisó, incluso en internet seguían anunciando que estaba abierto", expresó.
Relató que, al intentar ingresar al río, se encontraron con otros visitantes, provenientes de Monterrey, quienes desde lejos les hicieron señas para advertirles que el acceso estaba restringido.
El viaje tenía un significado especial para Torres, pues la última vez que visitó el lugar fue antes de que nacieran sus hijos, quienes ahora la acompañaban con la expectativa de conocer el sitio.
"Tenía 20 años soñando con regresar y ahora que por fin pude venir con mi familia, nos encontramos con esto", dijo.
La familia ya había pagado una noche de hospedaje en un Airbnb, por lo que ahora evalúan si permanecer en el Pueblo Mágico o retirarse anticipadamente, tras la experiencia amarga.
Incluso, explicó que la propietaria del alojamiento les había informado que el río cerraba a las seis de la tarde, por lo que se prepararon comprando sombreros y paraguas para protegerse del sol durante el recorrido. No obstante, al llegar al sitio, se toparon con la clausura total.
Ante el panorama, consideraron visitar otros puntos como "Las Playitas", aunque el viaje, reconoció, ya quedó marcado por la decepción.
El cierre del Río Mezquites continúa generando afectaciones tanto a turistas como a prestadores de servicios, en plena temporada vacacional.