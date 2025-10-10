Delegado de Fiscalía informa baja en casos de venta de sustancias

NADADORES, COAHUILA.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina, informó que durante el 2025 se ha registrado una disminución del 30 por ciento en los casos de narcomenudeo, gracias a los operativos y cateos implementados en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

El funcionario detalló que desde enero se han llevado a cabo 38 cateos en diferentes colonias donde se ha detectado movimiento sospechoso o reportes ciudadanos sobre la venta de sustancias ilícitas.

"Este cateo no sólo involucra a jóvenes, también a adultos, pero vamos bien y estamos trabajando. Cada fin de semana los operativos son intensos en coordinación con la Policía Estatal y Municipal, además de los mandos federales y la Guardia Nacional, con el objetivo de tener presencia en las colonias y ejercer presión social; no vamos a bajar la guardia", afirmó Medina.

Entre los sectores donde se han realizado acciones recientes en el municipio de Frontera destacan Bellavista, Sierrita Occidental y Roma, donde se han asegurado sustancias tóxicas y detenido a varias personas.

El delegado señaló que los operativos se mantendrán de manera constante lo que resta del año, a fin de seguir reduciendo la incidencia delictiva en la región.