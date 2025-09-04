Delegado del IMSS en Coahuila informa sobre avances en hospital de San Buenaventura

Con un 90 por ciento de avance, el hospital rural IMSS Bienestar de San Buenaventura podría quedar listo en los próximos meses, informó José Valeriano de la Rosa Ibáñez, delegado estatal del IMSS en Coahuila, durante su visita de este jueves al nosocomio.

Alrededor del mediodía, el funcionario acudió al hospital general ubicado sobre la carretera 30, donde señaló que únicamente falta la autorización de más recursos para concluir la obra, la cual se prevé entregar este mismo año.

"Es una obra muy grande e histórica para San Buenaventura y la región Centro; se van a reactivar muchas cosas y el equipamiento llegará aparte", destacó De la Rosa.

El hospital contará con cinco consultorios de medicina familiar, siete de especialidades, dos quirófanos, una sala de expulsión y 30 camas de hospitalización. Además, se contempla un albergue que brindará hospedaje a pacientes y familiares provenientes de distintos puntos del estado.

El delegado aseguró que se busca dar certeza y ampliar la atención médica para los habitantes de la región, por lo que confió en que pronto se concreten los recursos necesarios para su conclusión.

Por su parte, el alcalde Javier Flores dijo que al igual que todos los sambonenses, espera que el hospital esté finalizado en poco tiempo para que puedan disfrutar de sus atenciones, sin recorrer grandes distancias.

VISITA TAMBIÉN CLÍNICA 50 EN CIÉNEGAS

De igual forma en su gira por la región Centro, el delegado del Seguro Social acudió a la Clínica 50 en el municipio de Cuatro Ciénegas donde el Instituto realizará mejoras en las instalaciones y darle un espacio digno a los derechohabientes. Además, se reuniría con el alcalde Víctor Leija Vega, con el fin de ofrecerle programas de afiliación.