Mónica Flores Vara presenta Banana Slime en Shark Tank México

La maestra del Conalep Frontera, Mónica Flores Vara llevó su proyecto Banana Slime al programa de televisión Shark Tank México, donde presentó ante los inversionistas su propuesta de un producto innovador que ha logrado posicionarse en el mercado gracias a su versatilidad y seguridad.

Durante su intervención, explicó que Banana Slime no es tóxico, no se adhiere a la ropa, no genera hongos y ofrece distintas texturas.

"Es una producción muy grande que tiene un impacto a nivel nacional e internacional. La novedad de nuestra marca son las texturas: algunas estiran más que otras. El cliente no es solo el niño, sino también adolescentes y adultos. A raíz de la pandemia se detonó el estrés, la ansiedad y hasta procesos de rehabilitación; el mercado ha crecido mucho", señaló.

Flores Vara comentó que su proyecto llamó la atención de la producción a través de las redes sociales, lo que les abrió la puerta a esta vitrina televisiva. Aunque sus socios principales son de Monterrey, aclaró que la marca se ha mantenido en Monclova, pese a las dificultades económicas de la región.

La presentación de Banana Slime en Shark Tank México refleja el interés por parte de emprendedores locales en llevar sus ideas a escenarios nacionales, apostando por la innovación y el desarrollo de productos que responden a nuevas necesidades del mercado.