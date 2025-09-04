Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora entrega útiles escolares a niños vulnerables en Castaños

Como parte de su compromiso con la educación y el desarrollo integral de las familias, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), realizó la entrega de útiles escolares y mochilas a niñas, niños y adolescentes que cuentan con seguimiento y expediente en la institución.

La edil estuvo acompañada por Martha Lucía Herrera Ramírez, Subprocuradora de PRONNIF Región Centro, con quien encabezó esta acción que busca fortalecer la formación académica de menores en condición de vulnerabilidad.

En su mensaje, la alcaldesa destacó que uno de los principales compromisos de su administración es garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, especialmente aquellos que enfrentan circunstancias difíciles, convencidos que la educación representa una herramienta clave para abrirles un mejor futuro.

"No queremos que ningún niño o niña de Castaños quede atrás por falta de recursos, por eso estamos sumando apoyos, gestionando recursos y trabajando de la mano con instituciones como PRONNIF, que comparten el mismo objetivo: proteger, respaldar y motivar a nuestra niñez y juventud", señaló la presidenta municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora añadió que su gobierno seguirá fortaleciendo la coordinación con las diferentes instancias estatales y federales para implementar programas que no solo apoyen el aprendizaje, sino que también contribuyan al bienestar integral de las familias, con acciones de prevención, protección y acompañamiento.

"Agradezco mucho a la titular de PRONNIF en la Región Centro por esta gran acción que sin duda es de gran beneficio para que nuestras niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad cuenten con las herramientas necesarias para su educación", destacó Sifuentes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso de seguir impulsando programas y apoyos que contribuyan al bienestar de las familias, garantizando que cada estudiante tenga mejores oportunidades para su desarrollo académico y personal.