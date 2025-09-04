Conmemoración del 45 Aniversario en Conalep

Este jueves por la mañana se llevó a cabo la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025–2027 en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep), evento presidido por el director general de Conalep Coahuila, ingeniero Alfio Vega de la Peña.

La actividad reunió a autoridades educativas, civiles y militares, en un acto que también conmemoró el 45 aniversario de la fundación del plantel.

En su mensaje, Vega de la Peña felicitó a la comunidad estudiantil por el inicio de clases y los exhortó a continuar con entusiasmo su formación profesional.

Asimismo, destacó que, en estos 45 años, el plantel ha egresado a más de 2,740 estudiantes, quienes han contribuido significativamente al desarrollo económico de la región gracias a sus conocimientos técnicos y compromiso laboral.

La ceremonia contó con la presencia del subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; el secretario del ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz; y el subteniente del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, Miguel Eduardo Medina Pérez.

El anfitrión del evento fue el director del plantel, licenciado Juan Carlos Garza Cavazos, quien dio la bienvenida a los asistentes y reafirmó el compromiso del colegio con la excelencia educativa.

También asistieron los exalcaldes Elmer Rocha Martínez y Luis Fernando Santos Flores, quienes se sumaron a representantes del sector educativo, empresarial y del comité de vinculación.

Su presencia reforzó el vínculo entre el plantel y los distintos sectores que colaboran en la formación de jóvenes preparados para enfrentar los retos del entorno laboral.

El evento concluyó con un ambiente de entusiasmo y orgullo institucional, marcando el inicio de un nuevo ciclo académico y celebrando más de cuatro décadas de trabajo educativo.

De esta manera, el plantel Conalep Coahuila reafirma su papel como pilar en la formación técnica de la juventud, fortaleciendo el tejido productivo de la región.