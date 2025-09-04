Alcaldesa informa sobre necesidades en planteles educativos

Durante la primera semana del regreso a clases, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que se han registrado diversas necesidades en planteles educativos del municipio, principalmente en temas de electricidad y equipamiento.

La edil detalló que en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Aviación, se reportaron fallas en el suministro eléctrico, mientras que en la primaria Emiliano Zapata solicitaron la instalación de un aire acondicionado.

"Arrancó bien el ciclo escolar, pero hay necesidades dentro de los planteles, como lo es la limpieza. También tenemos problemas de electricidad en una escuela, pero esto lo venían arrastrando desde hace tiempo y ya se encuentra trabajando en eso Servicios Primarios, que les hizo el diagnóstico", indicó Pérez Cantú.

Asimismo, exhortó a los padres de familia a organizarse para recaudar fondos en caso de requerir más recursos, aprovechando los espacios de eventos comunitarios como la Noche Mexicana, donde podrán vender comida o artículos para atender algunas de las problemáticas que enfrentan los centros escolares.

La alcaldesa reiteró que su administración continuará brindando apoyo a los planteles, aunque subrayó la importancia de la participación de los padres y la comunidad en la mejora de las condiciones educativas.