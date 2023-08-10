Demandan apoyo mujeres agredidas

FRONTERA COAH-. Por semana el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer recibe entre 30 y 40 mujeres por primera vez para brindarles la atención al estar atravesando por situaciones de violencia de cualquier tipo, así lo comentó Deyanira Najera; titular del centro.



Comentó que cuando se nota un incremento de atenciones de las usuarias, es durante los días lunes y martes porque han presentado estos casos de violencia por situaciones de alcohol y drogas que generalmente son durante los fines de semana.

“Hemos notados un pequeño incremento en el número de usuarias atendidas pero todas recibirán la atención que ellas soliciten, son entre 30 y 40 mujeres nuevas por semanas”, comentó la licenciada Deyanira Nájera Muñoz.

Se clasifica el grado de riesgo, bajo, leve, alto riesgo, se tienen casos de todo tipo y dependiendo de la situación de cada una de las usuarias, son las medidas que se toman en cuenta por su seguridad, pero además se tiene comunicación con el resto de las áreas del centro para apoyar a la usuaria.

También se les hace saber que ellas deben tomar ciertas medidas, existen refugios para mujeres porque hay situaciones que pueden estar fuera de su control y se requiere una seguridad para ellas y para el lugar en donde vayan a estar e incluso para sus familias.