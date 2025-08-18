"Me avergüenzo de que sea mi esposo": esposa de presunto agresor sexual en Monclova

MONCLOVA; COAH.- "Me avergüenzo de que sea mi esposo", exclamó Rosa Delia García, esposa de Santos Alarcón, presunto responsable de agredir sexualmente a una niña de 10 años en la colonia Hipódromo de Monclova.

Tras la denuncia interpuesta contra Alarcón, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, surgieron señalamientos que acusaban a la señora Delia de proteger a su esposo. Sin embargo, la mujer aseguró a los medios que su intención es buscar justicia y que, si se confirma la culpabilidad de Santos, este pague por sus actos. Además, expresó su deseo de obtener una orden de restricción para evitar que vuelva a su hogar, recordando que hace seis años ya había sido denunciado por otra menor.

"En ningún momento lo estoy encubriendo. Cuando ocurrió el hecho, abrí la puerta a los policías para que realizaran sus investigaciones. Les di acceso y les expliqué la situación tal como era. No me hice de la vista gorda, nunca traté de protegerlo", explicó con la voz entrecortada, visiblemente afectada.

Rosa Delia relató que la situación le ha causado un profundo impacto emocional y también ha afectado su vida diaria y su trabajo: "Me duele ver lo que ocurrió y entiendo a la familia de la menor, pero esto también me golpea a mí. Tengo presión alta y en un momento me sentí tan mal que tuve que tomar pastillas para poder descansar. Cuando desperté, ya había mucha gente en mi casa".

La mujer recordó que lleva más de 50 años de casada con Santos Alarcón, pero que ahora lo único que desea es vivir tranquila y proteger su hogar: "No quiero que regrese. Solo pido que se haga una investigación a fondo y que, si él es responsable, pague por lo que hizo, sin que yo ni mis negocios suframos las consecuencias".

Dejo en claro que ella no encubre a su esposo, y también quiere justicia para la víctima. "Mi intención es que se haga todo conforme a la ley. Él ya había sido denunciado hace seis años por otra menor, y no quiero que esto vuelva a pasar. Quiero seguridad para todos, incluida mi familia", concluyó.