Alumnos y Padres Acusan al Director de Escuela por Precios Excesivos

Alumnos y padres de familia de la escuela secundaria Héroe de Nacozari número 3 denunciaron al director del plantel, Jesús de León, por presuntamente operar de forma directa la tiendita escolar, en la que se venden alimentos a precios considerados excesivos y con baja calidad, al inicio del nuevo ciclo escolar.

De acuerdo con los testimonios, un sándwich sencillo alcanza un precio de 30 pesos, mientras que un vaso pequeño de fruta se vende entre 35 y 40 pesos. Los estudiantes del turno vespertino aseguran que la comida "no sabe bien", pero, debido al hambre y la falta de otras opciones dentro del plantel, se ven obligados a comprarla.

"El sabor es feo, pero a veces no tenemos de otra", comentó uno de los alumnos, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias. Padres de familia señalaron que la situación es preocupante, ya que consideran que el director no debe tener injerencia en la administración o manejo de la cooperativa escolar.

"Desde que comenzó el ciclo, vimos que él mismo supervisa y maneja la tiendita. No hay transparencia, y es claro que esto no es para beneficio de los estudiantes", denunció una madre de familia.

El señalamiento ocurre a solo un día del arranque del ciclo escolar 2025-2026. Padres y alumnos piden la intervención de las autoridades educativas estatales para revisar el caso, ya que, según el reglamento, las tienditas escolares deben estar reguladas por un comité autónomo y no por personal directivo del plantel.