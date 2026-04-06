Hombre simula discapacidad en la Sierrita para pedir dinero a automovilistas

A través de redes sociales, ciudadanos evidenciaron a un hombre que presuntamente fingía tener una discapacidad motriz para solicitar apoyo económico, luego de que fuera captado caminando con normalidad en calles de la colonia Sierrita.

En el video difundido, se observa cómo el individuo, quien regularmente se desplaza en silla de ruedas, avanza por las vías del tren empujando el aparato, para posteriormente cruzar por debajo de los vagones y continuar su camino sin aparentes dificultades físicas.

De acuerdo con los comentarios de usuarios, el hombre suele ubicarse por Merco en la colonia antes mencionada, donde pide dinero a automovilistas y peatones, argumentando una condición de salud que le impide caminar.

La grabación generó diversas reacciones entre la comunidad digital, donde se hizo un llamado a la población a no confiar ciegamente en todas las personas que solicitan ayuda en la vía pública, señalando que existen casos similares.

Algunos internautas mencionaron que en la colonia Aviación también se ha detectado a otra persona que simula una discapacidad en los cruceros, pero que metros más adelante camina sin problema, lo que ha generado molestia entre ciudadanos que sí buscan apoyar causas legítimas.