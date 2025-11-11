PRONNIF impulsa derechos de la mujer en Cuatro Ciénegas con actividades inclusivas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el propósito de fomentar la inclusión, el respeto y el conocimiento de los derechos, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), en coordinación con la Instancia de la Mujer, llevaron a cabo una plática dirigida a madres de familia y alumnos de la telesecundaria del Ejido Santa Teresa.

Dando seguimiento a las indicaciones del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, esta actividad se enmarca en la estrategia municipal orientada al fortalecimiento del tejido social, la promoción del respeto a los derechos humanos, pero sobretodo de acercar la atención, servicios y asesorías de las distintas dependencias municipales a los habitantes de las comunidades rurales.

Durante la jornada se realizó la entrega de la Cartilla de los Derechos de la Mujer, como parte del compromiso por impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia y la promoción de la cultura de paz.

El evento contó con la participación de personal de PRONNIF, Instancia de la Mujer, psicólogas y del Departamento de Juventud, quienes trabajaron de manera coordinada para generar espacios de diálogo, reflexión y conciencia social entre las familias y los jóvenes del ejido.

En este sentido, el presidente municipal destacó que una de las principales prioridades de su administración es atender de manera directa las necesidades de la población en los ejidos, brindando acompañamiento, asesorías y programas que contribuyan al bienestar social y al fortalecimiento familiar.

"Como gobierno municipal, tenemos el compromiso de estar cerca de la gente, escuchando y atendiendo sus necesidades. Estas actividades reflejan nuestra convicción de que el desarrollo social no solo se logra con obras materiales, sino también con acciones que promuevan la educación, la equidad y el respeto", señaló el edil.

Asimismo, el Alcalde resaltó la importancia de trabajar de forma interinstitucional para construir comunidades más seguras, informadas y participativas, donde niñas, niños, jóvenes y mujeres encuentren oportunidades de desarrollo y crecimiento en un ambiente de respeto y colaboración.

"Seguiremos impulsando programas que promuevan los valores, la inclusión y la participación ciudadana. Nuestro objetivo es que cada persona, sin importar su edad o lugar de origen, sepa que cuenta con un gobierno cercano, sensible y comprometido con su bienestar", finalizó el Alcalde Víctor Leija Vega.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de construir un municipio más equitativo, solidario y unido, donde prevalezca la justicia social y el respeto a los derechos de todas y todos.