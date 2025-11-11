Alcaldesa Sari Pérez Cantú refuerza seguridad escolar en Frontera

FRONTERA, COAHUILA. – Para continuar fortaleciendo la prevención y blindando la seguridad en todos los sectores, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, a través del Departamento de Policía Escolar, llevó a cabo un Operativo Mochila en la escuela de bachilleres Instituto Ejido 8 de enero. En equipo con las autoridades escolares y padres de familia, el municipio reafirma el compromiso de proteger la integridad de las y los alumnos de todos los niveles educativos.

La revisión se realizó de las 10:00 a las 11:00 horas, bajo la coordinación de la oficial Antonia Rodríguez, responsable de la Policía Escolar. Durante la intervención no se localizaron objetos prohibidos ni situaciones de riesgo. El único hallazgo fue el de un estudiante que portaba equipo completo para realizar cortes de cabello —maquinita, tijeras y utensilios— material que no había sido reportado a la dirección del plantel. Por tal motivo, dicho equipo fue asegurado temporalmente y se solicitó que el alumno fuera acompañado por su madre, padre o tutor al finalizar la jornada, ya que el ingreso de este tipo de herramientas está prohibido sin autorización.

La Coordinación de Policía Escolar informó que estos operativos continuarán realizándose de manera sorpresiva en diferentes planteles del municipio, como parte del plan estratégico de prevención promovido por la presidenta municipal. Asimismo, se destacó que en diversas instituciones los padres de familia ya han sido informados y se encuentran participando activamente en apoyo a las medidas de seguridad. Otro de los planteles ya revisados fue la Escuela Primaria "Moisés Asís".

Con estas acciones, la alcaldesa Sari Pérez Cantú reitera que la protección de las niñas, niños y jóvenes es una prioridad absoluta de su gobierno, por lo que estas revisiones se mantendrán de manera constante y coordinada con directivos, docentes y padres de familia.