Elizabeth Fernández Camacho hace realidad el sueño de una quinceañera en Sabinas

SABINAS, COAH.- La estilista Elizabeth Fernández Camacho hizo realidad el sueño de una quinceañera al apoyarla para celebrar sus 15 años con un vestido de princesa, peinado, maquillaje y una cena familiar.

La beneficiaria, Monse, es hija de una mujer que presenta una discapacidad física y se desplaza en silla de ruedas. De acuerdo con la estilista, madre e hija acudieron a solicitar su apoyo debido a que deseaban conmemorar esta fecha especial.

Fernández Camacho explicó que la madre tenía la ilusión de ver a su hija festejar sus 15 años, deseo que pudo concretarse el pasado sábado con la realización de un evento familiar. "Yo le conseguí el vestido que la niña eligió; su carita se llenó de alegría. La peiné y la maquillé. Querían tener un bonito recuerdo y, a través de mi negocio, se le apoyó", expresó la estilista, quien señaló que no es la primera ocasión que brinda este tipo de ayuda, aunque normalmente no la hace pública.

Destacó que, a lo largo de 29 años al frente de su negocio de belleza, ha apoyado a 15 personas que, por distintas circunstancias, no contaban con la posibilidad de celebrar momentos importantes de esta manera. Finalmente, destacó que uno de los momentos más emotivos fue ver a Monse convivir con un grupo de niñas que practican voleibol en una escuela de Nueva Rosita, quienes la recibieron con muestras de afecto. Finalmente, la entrevistada mencionó que contribuir a la felicidad de las personas es una de las mayores satisfacciones que le ha dejado su profesión.