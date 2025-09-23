Beneficios Económicos de Planta Tratadora en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- La construcción de la planta tratadora de aguas residuales no solo vendrá a resolver un problema histórico para la comunidad, sino que también dejará una importante derrama económica en beneficio del municipio, afirmó el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega.

"Estamos dando un paso histórico para Cuatro Ciénegas. Esta obra atiende una necesidad que por años había quedado pendiente, pero al mismo tiempo traerá consigo beneficios económicos que impactarán de manera positiva en diferentes sectores", señaló el presidente municipal.

Leija Vega comentó que dentro de siete meses se estará inaugurando esta planta con una capacidad de 15/30 litros por segundo dependiendo de las necesidades que se tengan, mejorando de manera significativa las condiciones ambientales y sanitarias del municipio.

"Se trata de una obra sin precedentes, con una inversión de 35 millones de pesos, otorgada sin costo más que el terreno por parte de la Fundación Carlos Slim, a quien Cuatro Ciénegas le estará eternamente agradecido", destacó el edil.

La planta tratadora resolverá la problemática de los malos olores en la zona cercana a la laguna de oxidación, evitará la saturación de alcantarillas y permitirá el reciclaje del agua para diversas actividades productivas.

El presidente municipal subrayó que el proyecto generará empleos directos e indirectos durante su desarrollo, lo que se traducirá también en una importante derrama económica.

"Uno de los compromisos es contratar obra local, y los insumos de materiales, alimentos y lo que pudieran requerir se buscará consumirlo en nuestro municipio, dejando una derrama económica muy importante para Cuatro Ciénegas", aseveró.

Finalmente, el presidente municipal reiteró que esta planta forma parte de los compromisos de su administración, con la visión de construir un municipio sustentable y con mejores oportunidades de desarrollo para su gente.