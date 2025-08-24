Garantizan instalaciones modernas y seguras en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Los trabajos en el nuevo Centro Comunitario de la Colonia Occidental Sur avanzan con paso firme bajo la supervisión de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, quien constató las labores de demolición y adecuaciones que permitirán dotar a las familias fronterenses de instalaciones modernas, seguras y con servicios de calidad.

El regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, informó que actualmente se realizan trabajos de preparación en las instalaciones, lo que incluye la coordinación de contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), fundamentales para garantizar un suministro eficiente de energía eléctrica y agua potable.

De manera paralela, las cuadrillas municipales ejecutan labores de demolición en áreas específicas para dar paso a la instalación de nuevo cableado eléctrico, líneas de gas y tuberías de agua. Estas adecuaciones permitirán que la cocina comunitaria funcione con las condiciones óptimas de seguridad y servicio para los usuarios que diariamente acudan al centro.

El proyecto contempla también reforzar la infraestructura general del inmueble, lo que hará más funcional el espacio y ampliará las oportunidades de atención a la comunidad. Todas las etapas están siendo supervisadas de manera constante para asegurar que se cumplan los estándares de calidad y seguridad.

La alcaldesa Sari Pérez subrayó que este Centro Comunitario será un punto de encuentro vecinal clave, al fortalecer la convivencia, la capacitación y el desarrollo comunitario. Señaló que en Frontera se trabaja con responsabilidad y cercanía con la gente para construir espacios que sirvan de base al crecimiento y la integración social.