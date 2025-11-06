Inicia en Cuatro Ciénegas el Programa de Empleo Temporal impulsado por el alcalde Víctor Leija Vega

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En un acto que reafirma su compromiso con el bienestar de las familias cieneguenses, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega dio el banderazo de inicio al Programa de Empleo Temporal, una iniciativa que busca generar oportunidades de trabajo, fortalecer la economía local y mejorar la imagen urbana del municipio.

Durante el arranque, el presidente municipal destacó que este programa representa una herramienta de apoyo directo a la ciudadanía, al ofrecer fuentes de ingreso que mejoran la calidad de vida de los participantes y, al mismo tiempo, impulsan el desarrollo social y comunitario.

"Este programa no solo ayuda en la economía de las familias, también fortalece el sentido de unidad y compromiso con nuestro municipio, gracias a su trabajo y al esfuerzo coordinado con los departamentos del municipio, Cuatro Ciénegas se mantiene limpio, con mejor imagen y mayor proyección para habitantes y visitantes", señaló el edil.

El Programa de Empleo Temporal ha sido una acción clave de la actual administración, orientada a impulsar el desarrollo económico y social de la localidad. Tan solo en los primeros diez meses del gobierno municipal, se han invertido aproximadamente cinco millones de pesos, contribuyendo de manera significativa a la estabilidad de las familias beneficiadas.

El alcalde informó que en esta etapa se invertirá un millón de pesos más para ampliar el alcance del programa, destacando que parte de estos recursos provienen de la colaboración con la empresa LM Minería, que ha mostrado su respaldo total a las acciones que promueven el bienestar de la comunidad.

Asimismo, Leija Vega resaltó que uno de los principales objetivos del programa es brindar oportunidades laborales a las personas de Cuatro Ciénegas, y en esta ocasión se buscó que fueran más mujeres las que integren estas cuadrillas, especialmente a aquellas que son jefas de familia y que requieren un ingreso seguro para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

Actualmente, más de 55 personas forman parte del Programa de Empleo Temporal, y se suman 22 más, generando una derrama económica significativa y fortaleciendo el compromiso del gobierno municipal con el desarrollo humano y el progreso local.

"Con acciones como esta, seguimos construyendo un Cuatro Ciénegas más fuerte, con mejores oportunidades para todos. Nuestra meta es que cada familia sienta los resultados de un gobierno cercano, responsable y que trabaja con el corazón por su gente", finalizó el alcalde Víctor Leija Vega.