Gobierno de Frontera mejora canal en Ejido La Cruz

Frontera, Coahuila; a 27 de febrero de 2026.- En atención a las solicitudes de las y los fronterenses del sector rural, el Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por Sari Pérez Cantú, inició los trabajos de desazolve del canal en el Ejido La Cruz. Esta acción es prioritaria para asegurar el flujo eficiente del agua, respaldar las actividades agrícolas de la zona y fortalecer la competitividad del municipio desde su área rural.

El arranque fue encabezado por la presidenta municipal, quien reiteró que su administración mantiene presencia constante en las comunidades ejidales, atendiendo peticiones que durante años esperaron respuesta. Destacó que conservar en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica es fundamental para el trabajo del campo y para las familias que dependen directamente de esta actividad.

Las labores se realizan a un costado del canal, cerca del área comercial del ejido, utilizando maquinaria pesada especializada que permitirá una limpieza profunda y la corrección de obstrucciones que afectaban el paso del agua. Se estima que los trabajos se desarrollen durante aproximadamente un mes, con el objetivo de dejar el canal en condiciones adecuadas de operación.

La alcaldesa reiteró que su administración seguirá atendiendo necesidades históricas del sector ejidal, impulsando infraestructura que fortalezca la productividad y genere mejores condiciones para las familias del campo. La obra beneficiará directamente a habitantes de los ejidos La Cruz y 8 de Enero. En el arranque participaron los comisariados ejidales Tomás Ramos y Guadalupe Cedillo; el director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez; integrantes del Cabildo, directores, coordinadores y equipo Mejora.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma que el campo es una prioridad permanente y que seguirá trabajando con orden y rumbo, destinando recursos donde más se necesitan, tanto la zona urbana como la rural.